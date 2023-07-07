Эндрик рассказал, как отклонил предложения других клубов ради карьеры в «Реале»
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Бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик признался, что ставил мадридский «Реал» выше остальных интересующихся клубов.
«Ничьи предложения не были мне интересны. Всякий раз, когда ко мне обращались представители других клубов, я задавался вопросом о том, возможен ли переход в «Реал». Я хотел перейти именно в «Реал», – приводит слова Эндрика Madrid Xtra.
Испанский клуб заплатит за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом бразильский игрок присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.
Кроме того, этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет.
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