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Хави назвал победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне главной задачей «Барселоны»

Хави назвал победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне главной задачей «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави назвал цель каталонского клуба на следующий сезон.

«Мы хотим пойти за всеми трофеями. Мы в хорошем состоянии для мести в Лиге чемпионов. Нужно сделать шаг вперёд. Думаю, благодаря новичкам мы станем лучше.

Цель – выиграть Лигу чемпионов. Мы не прячемся. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу. Но мы не фавориты. Из-за двух предыдущих лет – особенно», – приводит слова Хави Sport.

Напомним, по итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» завоевала чемпионство, набрав 88 очков. На втором месте финишировал «Реал» (78). Каталонская команда во второй год подряд не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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