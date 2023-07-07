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Экс-форвард «Арсенала» Мерсон назвал главный недостаток в игре Кая Хаверца

Экс-форвард «Арсенала» Мерсон назвал главный недостаток в игре Кая Хаверца
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Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон высказался о новичке «канониров» Кае Хаверце.

«Арсенал» должен быть в восторге от Кая Хаверца, он улучшит команду. Единственная проблема, которую я смог разглядеть, похожа на то, с чем столкнулся в «Арсенале» Месут Озил – если что-то идёт не так, Хаверц не выглядит слишком заинтересованным.

Всё зависит от того, как он играет, и дело не в том, что он не старается – таковы некоторые игроки. Если игра идёт хорошо, Хавертц выглядит элегантным, все идёт как по маслу, но если что-то идёт не так, люди скажут, что он не бегает и не старается. Это его единственная проблема, но не сомневайтесь, он усилит «Арсенал», – написал Мерсон в своей колонке на Sky Sports.

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