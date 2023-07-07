Источник: Артур не входит в планы «Ювентуса», «Вулверхэмптон» хочет арендовать игрока

«Ювентус» не рассчитывает на бразильского полузащитника Артура в следующем сезоне, сообщает журналист Николо Скира. «Вулверхэмптон» запросил информацию об игроке с целью рассмотреть возможность аренды.

Минувший сезон Артур провёл в аренде в «Ливерпуле», где провёл лишь два матча за основную команду во всех турнирах. Футболист также принял участие в двух матчах резервной команды.

До перехода в «Ювентус» за € 56 млн в 2020 году Артур был регулярным игроком ротации в «Барселоне». В «Ювентусе» бразильца настигли травмы и нестабильная игровая форма.

На пике формы Артур стоил € 70 млн по версии Transfermarkt. В данный же момент игрок стоит € 15 млн.

Контракт с туринским клубом заканчивается только летом 2025 года.