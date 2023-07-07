Источник: Артур не входит в планы «Ювентуса», «Вулверхэмптон» хочет арендовать игрока
Поделиться
«Ювентус» не рассчитывает на бразильского полузащитника Артура в следующем сезоне, сообщает журналист Николо Скира. «Вулверхэмптон» запросил информацию об игроке с целью рассмотреть возможность аренды.
Минувший сезон Артур провёл в аренде в «Ливерпуле», где провёл лишь два матча за основную команду во всех турнирах. Футболист также принял участие в двух матчах резервной команды.
До перехода в «Ювентус» за € 56 млн в 2020 году Артур был регулярным игроком ротации в «Барселоне». В «Ювентусе» бразильца настигли травмы и нестабильная игровая форма.
На пике формы Артур стоил € 70 млн по версии Transfermarkt. В данный же момент игрок стоит € 15 млн.
Контракт с туринским клубом заканчивается только летом 2025 года.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
09:28
-
09:07
-
09:05
-
08:38
-
08:28
-
08:18
-
08:15
-
07:49
-
07:36
-
07:25
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:38
-
05:27
-
04:52
-
04:40
-
04:00
-
03:42
-
02:08
-
01:57
-
01:42
-
01:37
-
01:24
-
01:21
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:36
-
00:27
Партнерский контент