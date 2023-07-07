Андреа Чуканов перешёл в «Тюмень» из «Шинника»

Нападающий Андреа Чуканов стал игроком «Тюмени». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Дебютировал в профессиональном футболе он как раз в «Тюмени». Было это восемь лет назад. В итоге в Первой лиге за сибиряков сын олимпийского чемпиона по конному спорту Вячеслава Чуканова провёл 86 матчей. В них Андреа отметился восемью забитыми мячами.

После «Тюмени» Чуканов отправился в Премьер-Лигу. Там за «Оренбург» он сыграл 36 матчей, в которых стал автором двух голов», — написано в заявлении клуба.

27-летний футболист поиграл ещё за московский «Велес» и волгоградский «Ротор». Первую половину сезона-2022/2023 Чуканов провёл в краснодарской «Кубани», вторую — в ярославском «Шиннике». За прошлый сезон Мелбет Первой лиги в сумме он сыграл 31 матч и забил два мяча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.