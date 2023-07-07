Егор Бабурин: «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин объяснил, почему решил продолжить играть в автозаводском клубе. В июне был оформлен полноценный переход Бабурина в «Торпедо» из «Ростова» и подписан контракт на три года.

«Грустно, что начинаю сезон в Первой лиге. У нас была цель — остаться в РПЛ, сейчас хотим вернуться обратно. Что касается меня, то я принял решение остаться в «Торпедо». Я вижу хорошее отношение ко мне от команды, от тренера, от руководства. «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат. Отношение болельщиков и история клуба тоже оказали влияние. Хочу внести свой вклад в результаты команды, понимаю, что будет непросто.

К сожалению, по тому, как всё складывалось для нас, вылет был вопросом времени. Печально, что случилось так рано. Не скажу, что долго приходил в себя после этого, — через неделю был следующий матч. Мы должны были выглядеть как команда. Старались провести последние игры чемпионата на максимуме. Первый тайм с «Локомотивом» мы отыграли хорошо, хоть и проиграли», — приводит слова Бабурина «РИА Новости Спорт».