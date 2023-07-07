Егор Бабурин: «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин объяснил, почему решил продолжить играть в автозаводском клубе. В июне был оформлен полноценный переход Бабурина в «Торпедо» из «Ростова» и подписан контракт на три года.
«Грустно, что начинаю сезон в Первой лиге. У нас была цель — остаться в РПЛ, сейчас хотим вернуться обратно. Что касается меня, то я принял решение остаться в «Торпедо». Я вижу хорошее отношение ко мне от команды, от тренера, от руководства. «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат. Отношение болельщиков и история клуба тоже оказали влияние. Хочу внести свой вклад в результаты команды, понимаю, что будет непросто.
К сожалению, по тому, как всё складывалось для нас, вылет был вопросом времени. Печально, что случилось так рано. Не скажу, что долго приходил в себя после этого, — через неделю был следующий матч. Мы должны были выглядеть как команда. Старались провести последние игры чемпионата на максимуме. Первый тайм с «Локомотивом» мы отыграли хорошо, хоть и проиграли», — приводит слова Бабурина «РИА Новости Спорт».
- 7 июля 2023
-
09:28
-
09:07
-
09:05
-
08:38
-
08:28
-
08:18
-
08:15
-
07:49
-
07:36
-
07:25
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:38
-
05:27
-
04:52
-
04:40
-
04:00
-
03:42
-
02:08
-
01:57
-
01:42
-
01:37
-
01:24
-
01:21
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:36
-
00:27