Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров сравнил зарплаты футболистов в Латвии и России. Александров выступал в латвийской «Валмиере» в 2021 году.
«В Латвии платят сильно меньше, чем в РПЛ? Плюс-минус на уровне нашей Первой лиги. Есть команды, которые могут нормально платить: € 5–6 тысяч, даже 10. У меня зарплата не такая была, конечно.
Дорого было жить? Хватало, я даже откладывал. Не на что было тратить. На продукты цены в полтора-два раза выше, чем у нас, бензин дорогой — но у меня прав до сих пор нет. А в России я много раз на метро катался.
Каким было отношение в Латвии как к русскому? В команде точно ничего такого. Все понимали, что мы из России, и нормально контактировали. Кто-то из молодых латышей по-русски не очень говорит, но изъяснялись с нами всё равно на русском. В магазине, ещё где-то с нами общаться не отказывались», — приводит слова Александрова Sport24.
- 7 июля 2023
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