Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Александров сравнил зарплаты футболистов в Латвии и России

Виктор Александров сравнил зарплаты футболистов в Латвии и России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров сравнил зарплаты футболистов в Латвии и России. Александров выступал в латвийской «Валмиере» в 2021 году.

«В Латвии платят сильно меньше, чем в РПЛ? Плюс-минус на уровне нашей Первой лиги. Есть команды, которые могут нормально платить: € 5–6 тысяч, даже 10. У меня зарплата не такая была, конечно.

Дорого было жить? Хватало, я даже откладывал. Не на что было тратить. На продукты цены в полтора-два раза выше, чем у нас, бензин дорогой — но у меня прав до сих пор нет. А в России я много раз на метро катался.

Каким было отношение в Латвии как к русскому? В команде точно ничего такого. Все понимали, что мы из России, и нормально контактировали. Кто-то из молодых латышей по-русски не очень говорит, но изъяснялись с нами всё равно на русском. В магазине, ещё где-то с нами общаться не отказывались», — приводит слова Александрова Sport24.

Материалы по теме
Экс-защитник «Рубина» Александров: Хвича в РПЛ всех «возил», теперь в Италии — топ-звезда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023