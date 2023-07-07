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Игрок «Локомотива» Рыбчинский прокомментировал поражение от «Балтики» в контрольном матче

Игрок «Локомотива» Рыбчинский прокомментировал поражение от «Балтики» в контрольном матче
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский высказался о поражении в контрольном матче с калининградской «Балтикой» (0:1).

«Получился тяжёлый матч, хотелось выиграть. Соперник оборонялся в низком блоке. Понятно, что мы играли под нагрузками, но всё равно надо было как минимум сравнивать, я считаю. У нас были хорошие моменты во втором тайме, подходы, пенальти. Чуть-чуть не повезло. Внесём свои коррективы, разберём игру и подойдём к чемпионату в хороших кондициях.

Чего не хватило, чтобы забить? Думаю, последнего паса не хватило. И точного удара по воротам в концовке.

Что могу сказать про «Балтику»? Неплохая команда, хорошо обороняется. Непростой соперник, я могу так сказать», — приводит слова Рыбчинского официальный сайт «Локомотива».

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