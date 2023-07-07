Игрок «Локомотива» Рыбчинский прокомментировал поражение от «Балтики» в контрольном матче
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский высказался о поражении в контрольном матче с калининградской «Балтикой» (0:1).
«Получился тяжёлый матч, хотелось выиграть. Соперник оборонялся в низком блоке. Понятно, что мы играли под нагрузками, но всё равно надо было как минимум сравнивать, я считаю. У нас были хорошие моменты во втором тайме, подходы, пенальти. Чуть-чуть не повезло. Внесём свои коррективы, разберём игру и подойдём к чемпионату в хороших кондициях.
Чего не хватило, чтобы забить? Думаю, последнего паса не хватило. И точного удара по воротам в концовке.
Что могу сказать про «Балтику»? Неплохая команда, хорошо обороняется. Непростой соперник, я могу так сказать», — приводит слова Рыбчинского официальный сайт «Локомотива».
Комментарии
- 7 июля 2023
-
11:09
-
11:06
-
11:04
-
11:03
-
11:02
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:36
-
10:32
-
10:32
-
10:24
-
10:20
-
10:06
-
10:02
-
09:56
-
09:54
-
09:44
-
09:28
-
09:07
-
09:05
-
08:38
-
08:28
-
08:18
-
08:15
-
07:49
-
07:36
-
07:25
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:42
Партнерский контент