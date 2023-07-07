Объявлена бригада арбитров на Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил бригаду арбитров, которая будет работать на матче за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА. Игра состоится 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунёв; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Николай Левников.
Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна, – 6:5. Именно благодаря этому армейцы получили право сыграть за Суперкубок. «Зенит», в свою очередь, стал чемпионом РПЛ, поэтому получил место в матче за трофей.
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