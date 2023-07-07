Сергей Белых: с детства болею за «Спартак», ездил на выезды с командой
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Исполнительный директор московского «Спартака» Сергей Белых рассказал, что с детства болеет за красно-белых и ранее посещал выездные матчи команды.
«Я москвич, с детства болею за «Спартак». Ездил на выезды с командой, поэтому знаю всё это не понаслышке. У меня много друзей в фанатских движениях, даже в этой среде до сих пор общаюсь», — приводит слова Белых «Матч ТВ».
Сегодня, 7 июля, «Спартак» объявил о назначении Сергея Белых на пост исполнительного директора клуба. 41-летний менеджер перешёл в футбольный «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.
«Спартак» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице.
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