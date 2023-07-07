Ловчев — о Марио Фернандесе: футбольную пенсию лучше встретить с контрактом «Зенита»

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит». По его мнению, ключевую роль в возможном переходе Фернандеса в «Зенит» сыграли деньги.

«По Марио Фернандесу. Я бы разделил историю на несколько моментов. Первое — что цепляет болельщиков: про то, что бразилец сказал, что не перейдёт в «Зенит», даже если будет не нужен ЦСКА. Тут можно только сказать, что футболистам стоит выучить фразу «Никогда не говори «никогда». Относиться слишком серьёзно я бы не стал, историю можно развернуть как хочешь. Как-то после перехода из «Спартака» в «Динамо» меня и ещё нескольких динамовцев позвали на зону — в Чимкентской области. И там встал зэк и спросил: «Вот вы говорили, что спартаковец и не перейдёте в «Динамо». Почему не ответили за слова?» Я сказал: «Ребята, не всё в нашей жизни происходит по нашей воле. Вот вы здесь тоже не по своей воле оказались». После этих моих слов было тихо, и, когда зааплодировал самый авторитетный человек, захлопал весь зал.

Второе — финансовая часть. Я слушал Игоря Корнеева, он сказал, что ЦСКА для возвращения игрока надо было заплатить определённые деньги — таковы условия контракта. Понимаю, что там могут быть некие джентльменские договорённости, но, когда на кону вопрос больших денег и судьба игрока, решает не только игрок. И не столько игрок. Если ЦСКА был так нужен Марио, надо было платить, видя, что джентльменские договорённости не соблюдаются.

Третье — игровая составляющая. На мой взгляд, Марио не великий защитник, но это и не главное в его потенциале. Как защитник атакующий, он, конечно, интереснее, сильнее Караваева. То есть с чисто футбольной точки зрения это приглашение логично. «Зенит» сделал хорошее приобретение — несмотря на возраст, отсутствие игровой практики в последнее время. На мой взгляд, Питер взял максимально циничный путь развития, когда интересуют только победы, только звёзды на майке — перспектива, ставка на своих воспитанников вообще не рассматриваются.

Четвёртое. Ментальная составляющая. Надо знать бразильцев, чтобы оценивать их слова и поступки. Им в определённое время, после нахождения в России, нужна подзарядка — нужно солнце, атмосфера своей страны. И поэтому, когда мы слышим, что они хотят быть поближе к своей семье, что им нужен новый вызов и чёрт знает ещё что, нужно просто взять паузу, потому что самое главное, что им нужно, — это деньги. Бразильцы, иностранцы — это про деньги. Марио 32 года, пройдёт ещё два года, и наступит футбольная пенсия, которую лучше встречать с зенитовским контрактом. Если ЦСКА был так нужен игрок, нужно было платить. Джентльменское соглашение, взаимные слова о преданности, о легенде давайте оставим для истории. Мне это видится довольно просто — «Зенит» заплатил, сколько надо было и сколько просили, а ЦСКА нет. Это история — только про деньги. Я так понимаю, что ЦСКА хотел игрока вернуть бесплатно, а «Зенит» заплатил», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.