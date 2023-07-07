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Феликс хотел бы выступать за «ПСЖ». Парижане заинтересованы, но их может отпугнуть цена

Феликс хотел бы выступать за «ПСЖ». Парижане заинтересованы, но их может отпугнуть цена
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс хочет перейти в «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, португалец не желает выступать за «Атлетико». Феликсу интересен вариант с переходом во французский клуб, так как парижане отвечают всем его требованиям: команда играет в Лиге чемпионов и постоянно ведёт борьбу за трофеи.

Намерение «ПСЖ» приобрести Феликса будет зависеть от будущего форвардов парижского клуба Неймара и Килиана Мбаппе. «Атлетико» намерен выручить с продажи 23-летнего нападающего не менее € 100 млн, однако французскую команду может отпугнуть подобная стоимость.

Во второй половине минувшего сезона Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. В лондонском клубе он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось о желании нового тренера «ПСЖ» видеть Феликса в своей команде.

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