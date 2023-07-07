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Семак: «Зенит» абсолютно корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом

Семак: «Зенит» абсолютно корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с возможным подписанием Марио Фернандеса, который ранее выступал за ЦСКА.

«Зенит» абсолютно корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», — сказал Семак на пресс-конференции.

Вчера, 6 июля, появились первые новости о возможном переходе 32-летнего Марио Фернандеса в «Зенит». Последние полгода он выступал в Бразилии за «Интернасьонал».

С ЦСКА защитник по три раза становился победителем РПЛ и Суперкубка России. Также он побеждал в Кубке России. Кроме этого, на его счету 33 матча за сборную России и участие в чемпионате мира — 2018.

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