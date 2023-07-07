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Сергей Семак: у «Зенита» сейчас хорошая плеяда молодых игроков

Сергей Семак: у «Зенита» сейчас хорошая плеяда молодых игроков
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о молодых футболистах санкт-петербургского клуба.

«У нас сейчас хорошая плеяда молодых игроков — это и Барановский, и Козлов, и Дима Васильев. Вопрос очень важный для молодых игроков — насколько они способны стабильно выступать на взрослом уровне. Очень важно почувствовать уверенность и обрести стабильность. Если они будут играть стабильно и качественно, они будут получать игровое время», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород» 22 июля. Уже 25 июля клуб из Санкт-Петербурга стартует в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России домашним матчем с «Ахматом».

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