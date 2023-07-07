Павлюченко: думал, что Фернандес не пойдёт никуда, кроме ЦСКА, но Марио тоже любит деньги

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Если Фернандес переходит в «Зенит» — значит, он тоже деньги любит. Но, зная любовь Марио к ЦСКА… Как он поменял своё мнение? Это неожиданно для меня. Думал, что Марио не пойдёт никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень.
Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать. Даже если не тренировался, недели две — и наберёт форму. «Зенит» получил хорошего игрока», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.
Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год.
- 7 июля 2023
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:59
-
11:43
-
11:32
-
11:32
-
11:28
-
11:23
-
11:18
-
11:09
-
11:06
-
11:04
-
11:03
-
11:02
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:36
-
10:32
-
10:32
-
10:24
-
10:20
-
10:06
-
10:02
-
09:56
-
09:54
-
09:44