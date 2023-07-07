Павлюченко: думал, что Фернандес не пойдёт никуда, кроме ЦСКА, но Марио тоже любит деньги

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Если Фернандес переходит в «Зенит» — значит, он тоже деньги любит. Но, зная любовь Марио к ЦСКА… Как он поменял своё мнение? Это неожиданно для меня. Думал, что Марио не пойдёт никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень.

Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать. Даже если не тренировался, недели две — и наберёт форму. «Зенит» получил хорошего игрока», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год.