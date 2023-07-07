Дмитрий Рыбчинский: скучал по матчам в Черкизове? Да, было такое

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский оценил свою готовность к новому сезону и признался, что скучал по матчам на стадионе железнодорожников. Вчера, 6 июля, «Локомотив» уступил «Балтике» в контрольном матче — 0:1.

«Физическое состояние оцениваю как хорошее, но ещё можно набирать кондиции. Ещё немного поработаем на сборах, и уже ближе к началу все будут в кондициях.

Скучал по матчам в Черкизове? Да, было такое (улыбается). Конечно, скучал. Я здесь вырос, с 13 лет тут», — приводит слова Рыбчинского официальный сайт «Локомотива».

В прошлом сезоне Рыбчинский выступал за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. В Российской Премьер-Лиге футболист провёл 26 матчей, забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника четыре игры в Фонбет Кубке России и две — в стыковых матчах.