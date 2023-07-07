Пуцко: «Балтике» по силам закрепиться в РПЛ

Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал о целях своей команды на предстоящий сезон.

«Какие цели ставлю для себя в новом сезоне? Приносить пользу «Балтике» и хорошо играть. Мне как защитнику важно, чтобы команда не пропускала. Главное, чтобы мы выигрывали и закрепились в РПЛ.

Задача губернатора Калининградской области попасть в десятку сильнейших? Нам пока задачи на сезон не объявляли. Понятно, что нужно закрепиться в Премьер-Лиге. Считаю, всё нам по силам. Посмотрим. Говорить сейчас можно что угодно, но покажет всё только игра.

Календарь на старте сезона у «Балтики» не самый простой. Все соперники серьёзные. Но мы всё равно будем нацеливаться на шесть очков в стартовых турах, а как получится – тяжело прогнозировать», — приводит слова Пуцко «Евро-Футбол.Ру».