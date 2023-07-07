Семак высказался об отношении футболистов «Зенита» к клубу и к Санкт-Петербургу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отношении своих футболистов к клубу из Санкт-Петербурга. По его словам, все игроки относятся к своей работе максимально ответственно.
«Наверное, есть часть болельщиков, которым неважно, какой будет результат, — главное, чтобы играли свои. Но игра нашей команды и отношение ребят к Петербургу и к своей работе — максимально ответственное. Все игроки понимают, в каком городе они живут. Это касается и бразильцев, и колумбийцев, и россиян», — приводит слова Сергея Семака телеграм-канал «Зенита».
В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород» 22 июля. Уже 25 июля клуб из Санкт-Петербурга стартует в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России домашним матчем с «Ахматом».
- 7 июля 2023
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