Исполнительный директор «Спартака» Белых: самая большая сложность — решение с Fan ID

Новый исполнительный директор московского «Спартака» Сергей Белых высказался о сложностях в предстоящей работе. Сегодня, 7 июля, «Спартак» объявил о назначении Белых на пост исполнительного директора клуба. 41-летний менеджер перешёл в футбольный «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.
«Перейдя в «Спартак», почувствовал высокую ответственность. Мы все себе ставим большие вершины. Поэтому и я себе представлял работу в «Спартаке». Сейчас самая большая сложность — решение с Fan ID. Сложная задача, но интересная.
Всю жизнь интересовался футболом, и до хоккея, на более глубоком уровне, чем просто болельщик. В части моей зоны ответственности — бизнес и развитие — существенных отличий между футбольной и хоккейной лигами нет. Есть общие вещи, которые можно переменять, но только на уровне лиги. Не спортивные, больше организационные. С точки зрения взаимодействия с клубами, и, конечно же, работа с болельщиками», — приводит слова Белых Sport24.
- 7 июля 2023
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