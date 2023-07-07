Воспитанник «Зенита» рассказал о своём выступлении за клуб из США

Воспитанник «Зенита» 20-летний защитник Богдан Ведерников, выступающий сейчас в составе американской команды Flatirons Rush, сравнил лигу США с российскими.

«Как раз в эти дни у нас завершается групповой турнир в лиге USL 2. Это одна из профессиональных футбольных лиг в Америке. Наша команда Flatirons Rush борется за попадание в плей-офф, нужно занять одно из двух первых мест в группе. Надеюсь, что сможем решить задачу.

Аналогии с российскими лигами провести довольно сложно. Наверное, это что-то среднее между Молодёжной лигой и ФНЛ. Пока я доволен тем, как развивается моя карьера. Играю все матчи в основном составе. В зависимости от схемы могу закрывать всю левую бровку или играть левого защитника, если действуем в два центральных. Тренер доволен мной, а самое главное — сам чувствую, что прибавляю и прогрессирую. Это ощущение того, что расту и развиваюсь, подстёгивает и заставляет работать ещё больше и усерднее.

Большое внимание тут уделяется атлетизму, ОФП. И, считаю, это правильно. Если говорить о физической подготовке, в России акцент делается на выносливости, что тоже важно. Здесь же много тренировочной работы направлено именно на набор мышечной массы. Могу сказать по себе, что заметно прибавил в этом компоненте. Это позволяет эффективнее вести борьбу за мяч, более уверенно чувствовать себя в единоборствах, которых в современном футболе очень много», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.