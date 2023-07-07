Ловчев: «Спартак» платит за Бонгонда миллиард рублей — это огромные деньги

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном трансфере в стан красно-белых Тео Бонгонда из «Кадиса». Ловчев считает, что бельгиец должен соответствовать заплаченным за него деньгам.
«По новичку «Спартака» Бонгонда. Уже говорил раньше, как вижу этот трансфер. И добавил бы следующее. У «Спартака» достаточно иностранцев, за которых клуб или платил серьёзные трансферы, или платит хорошую зарплату — Промес, Мозес, Николсон, Мартинс, Бальде, Дуарте. Это половина состава. Между тем половина из них не проходит регулярно в стартовый состав. За это надо спрашивать — сделать так, чтобы уже имеющиеся иностранцы соответствовали ожиданиям и своим контрактам. Да, еврокубков сейчас нет, но легионеров брали не только для Европы. Покажите уровень в РПЛ, чтобы было понятно, за что вас брали.
Сейчас берут парня из испанского чемпионата, из «Кадиса». Сумма трансфера называется около десяти миллионов евро. То есть в пересчёте на рубли по нынешнему курсу «Спартак» платит за игрока миллиард рублей. Это огромные деньги, игрок обязан соответствовать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 7 июля 2023
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