Воспитанник «Зенита»: вернуться из США в Россию? Пока у меня нет такой задачи

Воспитанник «Зенита» 20-летний защитник Богдан Ведерников, выступающий сейчас в составе американской команды Flatirons Rush, высказался о потенциальном возвращении в Россию.
«Готов ли вернуться в Россию, если будет хорошее предложение? Пока у меня нет такой задачи, но всё возможно, конечно. Не хочу ничего загадывать и планировать слишком далеко вперёд. Здесь вопрос в предложении, в том, насколько серьёзным будет интерес. На данный момент моя карьера развивается абсолютно нормально. Как уже сказал, есть ощущение, что расту в профессиональном плане. Если будет действительно стоящий шанс в России, то уверен, что воспользуюсь им. В этом смысле не сомневаюсь в себе.
Плюс нельзя ещё забывать, что здесь я получаю образование, учусь в университете. Да, это решаемый вопрос, можно взять академический отпуск, поставить обучение на паузу, однако для меня это тоже важно. Футбол, безусловно, приоритет, но отношусь к учёбе серьёзно и прекрасно понимаю, что в будущем это наверняка пригодится», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 июля 2023
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