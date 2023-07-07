Кукурелья намерен остаться в «Челси» и бороться за место в стартовом составе

Защитник «Челси» Марк Кукурелья хочет продолжать карьеру в лондонском клубе, несмотря на не самый удачный первый сезон, сообщает Evening Standard.
По информации источника, испанский игрок обороны намерен произвести впечатление на нового наставника синих Маурисио Почеттино. 24-летний футболист не заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».
Кукурелья перешёл в «Челси» летом прошлого года за € 65,3 млн. В сезоне-2022/2023 на счету испанца 33 матча за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «аристократами» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось о переходе ещё одного испанского защитника «Челси» в «Атлетико».
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