Семак рассказал о состоянии Родригао, который пропустил конец прошлого сезона из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии бразильского защитника Родригао, который пропустил концовку сезона-2022/2023 по причине травмы. Футболист до сих пор восстанавливается от повреждения и не сможет помочь сине-бело-голубым в матче за Суперкубок России.

«Родригао присоединится к команде после Суперкубка. Дальше мы будем смотреть, насколько быстро он сможет восстановиться. В любом случае это процесс длительный», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее Семак рассказывал, что у Родригао индивидуальный план подготовки к следующему сезону — в ближайшее время «Зенит» не рассчитывает на бразильского защитника.

Напомним, по данным СМИ, «Зенит» хочет подписать экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.