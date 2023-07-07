Красножан: Это'О говорил, что хочет быть «Феррари», а не тяжёлой машиной

Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Красножан рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся при работе со звёздными футболистами в махачкалинском клубе.

«Было ли ошибочным моё мнение о том, что игрокам такого класса, как Самуэль Это'О и Роберто Карлос, не нужен особый подход? Да. Уже после «Анжи» ездил от РФС в Ньон на семинар тренеров УЕФА. Там о взаимодействии с топ-игроками рассказывал Энди Роксбург (почти 20 лет был техническим директором УЕФА, руководил элитными тренерскими конференциями. – Прим. «Чемпионата»). Позже эту же тему обсуждали с белорусским тренером Анатолием Юревичем (куратор и тренер «Энергетика-БГУ». – Прим. «Чемпионата»). Основной посыл – в первое время не нужно было ничего менять. Главное в общении с топ-игроками – эмоциональный контакт, учёт их предпочтений при выстраивании тренировок. Сейчас понимаю: если бы сделал упор на это, то остался бы в «Анжи», а клуб занял бы примерно то же третье место, что и без меня.

Объяснения насчёт необходимости тех или иных упражнений с моей стороны всегда были. Возможно, их было даже больше, чем нужно. Это'О говорил, что хочет быть «Феррари», а не тяжёлой машиной. Мы отвечали, за счёт чего эта «Феррари» может прослужить ещё несколько лет: отношение к режиму, профилактика мышечных травм.

Смогли ли мы это донести до Это'О? Вряд ли. Подбирали ли нужные слова? Возможно, не всегда. Возникали ли сложности из-за того, что контакт был не прямой, а через переводчика? Не исключено. Игнорировали ли мы просьбы игроков что-то объяснить? Точно нет», — приводит слова Красножана Sports.ru.