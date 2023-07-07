Гёкдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

Главным тренером «Рубина-2» стал бывший полузащитник основной казанской команды Гёкдениз Карадениз. Об этом сообщила пресс-служба «Рубина».
«Нам очень приятно, что Гёкдениз Карадениз снова с нами. Он легенда «Рубина», харизматичная личность, выдающийся игрок, а главное – настоящий патриот клуба и города. Мы вместе с членами правления решили вернуть его в «Рубин» и уверены, что он сумеет передать свои знания и умения молодому поколению. Хочу пожелать ему побед, успешной и плодотворной работы на тренерском посту!» — сказал президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.
«Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провёл здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве», — отметил Гёкдениз Карадениз.
«Рубин-2» будет выступать в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги.
- 7 июля 2023
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