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Глава ФНЛ Измайлов рассказал о планах создания фонда честного судейства

Глава ФНЛ Измайлов рассказал о планах создания фонда честного судейства
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал о планах создания фонда честного судейства

«Планируем проведение Зимнего кубка ФНЛ. Раньше такой турнир тоже проводили. Хотим также ввести фонд честного судейства. Это стимулирование премиальными лучших судей по ходу сезона, по итогам сезона. Голосование будет как со стороны клубов, болельщиков, так и экспертов», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Новый сезон Первой лиги стартует в субботу, 15 июля. В соревновании примут участие 18 команд, в том числе такие коллективы, как «Химки» и «Торпедо», покинувшие РПЛ, а также «Черноморец» (Новороссийск), «Тюмень», «Сокол» и «Ленинградец», сумевшие получить повышение в классе.

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