ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

«Бешикташ» предложил ЦСКА € 3 млн за Бактиёра Зайнутдинова и ещё около € 3 млн бонусами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. ЦСКА отклонил это предложение. Клуб не собирается рассматривать продажу игрока меньше чем за € 6 млн.

Отметим, в случае переезда в Турцию 25-летний игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что он гражданин Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России (2023). В финале московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Основное время закончилось со счётом 1:1. Армейцы победили в серии пенальти (6:5).