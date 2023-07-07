Широков: не слышал положительных отзывов по контенту, который делает Слуцкий

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Роман Широков заявил, что не смотрит юмористические шоу с участием Леонида Слуцкого, но хороших отзывов от знакомых на эту тему не встречал.
«Вернётся ли Слуцкий в тренерство? У нас нигде дороги не закрыты. И, если тренер становится блогером‑ютубером, это воспринимается нормально при одном условии: если он производит качественный контент. Но лично с кем я общаюсь — не слышал положительных отзывов по тому контенту, который делает Слуцкий. Хотя, наверное, это кому‑то нравится, если это шоу до сих пор выходит.
Я ни разу не смотрел его шоу. Но по разговорам — не впечатляет», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Специалист покинул клуб в ноябре 2022 года. С тех пор Слуцкий не возвращался к тренерской деятельности и стал ведущим нескольких YouTube‑проектов.
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