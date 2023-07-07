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Завершились региональные отборочные этапы детского футбольного турнира «Кубок Яшина»

Завершились региональные отборочные этапы детского футбольного турнира «Кубок Яшина»
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С февраля по июнь 2023 года в 15 городах России прошли отборочные этапы IV Всероссийского детского футбольного турнира «Кубок Яшина». Региональные этапы принимали: Воронеж, Калуга, Лермонтов, Екатеринбург, Иркутск, Самара, Октябрьский, Нижний Новгород, Владикавказ, Томск, Новороссийск, Череповец, Тольятти, Казань и Брянск. Финальный турнир 2023 года пройдёт в Москве на «Арене Чертаново» с 14 по 18 августа.

В отборочных этапах приняли участие 210 команд, представляющие 88 городов: это Воронеж, Старый Оскол, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, Тамбов, Ставрополь, Липецк, Орёл, Латная, Калуга, Долгопрудный, Люберцы, Обнинск, Серпухов, Чехов, Лермонтов, Краснодар, Назрань, Невинномысск, Владикавказ, Пятигорск, Нефтекумск, Богданович, Иркутск, Чита, Зима, Ангарск, Якутск, Улан-Удэ, Братск, Слюдянка, Оёк, Сорочинск, Самара, Пенза, Оренбург, Кинель, Москва, Новосемейкино, Альметьевск, Бузулук, Уфа, Бугульма, Димитровград, Ульяновск, Октябрьский, Набережные Челны, Стерлитамак, Нефтекамск, Ворсма, Дмитров, Электросталь, Муром, Кострома, Балахна, Омск, Выкса, Тюмень, Нижний Новгород, Заволжье, Клин, Дзержинск, Городец, Махачкала, Ростов-на-Дону, Беслан, Новосибирск, Красноярск, Томск, Кемерово, Севастополь, Грозный, Волгоград, Кореновск, Саранск, Новороссийск, Станица Раевская, Вологда, Архангельск, Ярославль, Череповец, Шексна, Тольятти, Петрозаводск, Казань, Брянск и Стародуб.

Победители отборочных этапов получили прямые путёвки в финальный турнир, а в списках приглашённых гостей — академии московских «Чертаново» и «Спартака».

Впервые Кубок Яшина прошёл в 2020 году, а его обладателями стали воспитанники академии московского «Динамо». Именно в составе этого клуба Лев Иванович провёл всю свою карьеру. В 2021 году турнир проходил уже в двух возрастных категориях. Среди игроков 2009 года рождения победу одержал Ростов, а по 2008 г.р. московская команда «Девятка». В 2022 году турнир принимал Нижний Новгород. В возрастной категории U12 успех праздновали воспитанники «Акрон Академии имени Ю. Коноплёва», а в категории U9 — уфимский «Батыр».

Кубок организован фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее». Турниры фонда — это всероссийский масштаб, широкая география, лучшие стадионы и гостиницы Москвы, эксклюзивные фотоотчёты и прямые трансляции всех матчей. Финальный турнир 2023 года пройдёт в Москве «Арене Чертаново» с 14 по 18 августа.

В нём примут участие 24 команды. Динамовская школа представлена воспитанниками из Москвы, Воронежа и Кирова. На Кубке Яшина сыграют команды из Калуги, Екатеринбурга, Сорочинска, Иркутска, Читы, Альметьевска, Нижегородской области, Владикавказа, Севастополя, Новосибирска, Вологды, Казани, Брянска, Костромы, Уфы, Краснодара и Волгограда.

Кубок Льва Яшина 2023 — это:

  • 3500+ игроков;
  • 500+ матчей;
  • 200+ команд;
  • 80+ городов России;
  • 72 матча в прямом эфире;
  • 15 отборочных этапов;
  • 1 легендарный футбольный турнир страны в возрастной категории U10.
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