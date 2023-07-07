Рикардо Пепи стал игроком ПСВ

Форвард «Аугсбурга» Рикардо Пепи стал футболистом ПСВ. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

«Рикардо обладает качествами, которые мы ищем в нападающем. Он зарекомендовал себя как бомбардир. Тот факт, что на его счету большая часть голов «Гронингена», говорит о многом. Пепи ещё очень молод, так что этот трансфер является хорошей инвестицией в будущее. Добро пожаловать, Рикардо!» — говорится в сообщении нидерландского клуба.

По информации источника, американский нападающий подписал контракт с ПСВ сроком на пять лет (до конца июня 2028 года).

В сезоне-2022/2023 Пепи выступал за нидерландский «Гронинген» на правах аренды. На счету американца 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее сообщалось о возможности «ПСЖ» выкупить полузащитника ПСВ и сборной Нидерландов Ксави Симонса.