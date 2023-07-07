Селихов дал оценку «ниже среднего» прошлому сезону в исполнении «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов оценил сезон-2022/2023 в исполнении красно-белых. Он поставил своей команде оценку «ниже среднего». По мнению Селихова, «Спартак» мог бы выступить намного лучше.

«Могли намного лучше выступить. Поэтому, наверное, оценю ниже среднего. Лично для меня — плюс-минус так же. Было много недочётов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то ещё. Имеем то, что имеем.

[Новый] сезон покажет, как будет меняться «Спартак». Видно, что мы двигаемся в правильном направлении. Команда очень молодая, много воспитанников подтягивают в основу. Думаю, что по предыдущему сезону Гильермо сделал очень много выводов», — приводит слова Александра Селихова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит».