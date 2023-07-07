Вратарь «Спартака» Селихов: не скажу, что «Зенит» нас «рылом возил» в прошлом сезоне

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился воспоминаниями о противостоянии с «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Голкипер считает, что красно-белые давали достойный отпор сине-бело-голубым.
«Спартак» вышел на матч второго круга РПЛ с «Зенитом» без веры в себя? Честно, такого не было. Команда настраивалась и была готова дать бой. Мы и дали бой. Было 2:2, в меньшинстве отыгрались, и уже на последних минутах нам не хватило концентрации. Лично мне в моменте с первым голом не хватило концентрации. Поэтому не согласен, что мы вышли на этот матч обречёнными.
«Зенит» играл не в полную силу? Может, они куражились. Я не знаю. Мне кажется, было видно, что мы давали хороший бой. Не скажу, что они нас «рылом возили». Понятно, что этот матч в России — номер один или номер два. Но лично для меня без разницы: «Зенит» или «Химки». Не имеет значения», — приводит слова Селихова «Спорт-экспресс».
- 7 июля 2023
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