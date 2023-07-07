Генсек РФС: единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России на международную арену идут. Напомним, в данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.
«Контакты с УЕФА и ФИФА по поводу возвращения? Переговоры идут. Я не имею права давать какие-то комментарии об их окончании. Крайнего срока не существует. Если говорить о жеребьёвке, то жеребьёвка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года. Есть ли надежда, что к этому времени что-то решится? Надежда умирает последней.
Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию — это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 7 июля 2023
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