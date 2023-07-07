Источник: Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за € 7 млн

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина продолжит карьеру в московском «Спартаке», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Сгласно сведениям источника, сумма трансфера составит € 7 млн, из которых € 6 млн ЦСКА получит сразу, а € 1 млн — в виде бонусов за достижения Медины в «Спартаке». Медосбледование Хесуса перед трансфером в стан красно-белых запланировано на 9 июля.
Отмечается, что Медина решил покинуть ЦСКА из-за недопонимания с Федотовым. Тренер хотел использовать игрока на левом фланге и был недоволен его характером, футболист же видит себя в центре поля. «Спартак» рассматривает Медину именно как центрального атакующего полузащитника.
К тому же ЦСКА не может продавать футболистов за границу, так как не получит банковский перевод из-за санкций. Продажа игрока в пределах РПЛ за большую сумму — подходящий вариант для армейцев.
- 7 июля 2023
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:35
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:04
-
15:02
-
15:02
-
15:02
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:48
-
14:45
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:31
-
14:24
-
14:20
-
14:07
-
13:57
-
13:54
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:32
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:01