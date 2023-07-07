Митрофанов: кроме участия в турнирах, сохранён полный объём сотрудничества РФС и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз сохранил полный объём сотрудничества с УЕФА, не считая участия в международных турнирах, от которых Россию отстранили.

«Подтверждается ли желание УЕФА чем-то, кроме слов? Как бы для вас странно ни звучало, но полный объём сотрудничества РФС и УЕФА и полный объём членства, кроме участия наших клубов и сборной в турнирах, сохранён», — передаёт слова Максима Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, по решению ФИФА и УЕФА российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Аналогичные санкции наблюдаются и во многих других видах спорта.