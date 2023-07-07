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Глава ФНЛ Измайлов высказался о невыдаче «Алании» лицензии на участие в РПЛ

Глава ФНЛ Измайлов высказался о невыдаче «Алании» лицензии на участие в РПЛ
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о невыдаче «Алании» лицензии на участие в Российской Премьер-Лиге.

«Ситуация с «Аланией» правда непростая. «Алания» полностью заслужила место в стыковых матчах по итогам прошлого сезона. Недавно был у них в гостях, видел, на какой стадии находится строительство стадиона. Очень хочется верить, что «Алания» успеет за год закончить все работы. Этому региону необходим футбол! Там его любят и ценят.

Состояние стадиона сейчас удручающее. При правильной организации процесса всё можно успеть. Именно в этом вопрос и стоит. Объективно: стадион можно подготовить. На мой взгляд, будет непросто, но всё возможно. При общении с руководителями я высказал свои опасения на эту тему. Риски и вправду имеются», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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