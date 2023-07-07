Митрофанов: крымские клубы будут играть не под эгидой РФС, а под эгидой ФНЛ
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об участии крымских клубов во Второй лиге сезона-2023/2024.
«У нас есть огромное количество лиг, которое с вашей подачи называется Медиалигой и МКС. Есть соревнования в футболе 8х8 — их свыше 150 лиг. Они не под эгидой РФС.
Соревнование является любительским и проводится под эгидой ФНЛ. Какого вы ещё ответа ждёте? Это написано в документах, которые принимала ФНЛ о допуске», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Перед сезоном-2023/2024 Второй лиги аттестаты для выступления в дивизионе «Б» получили «Рубин Ялта» (2-е место в чемпионате Крыма 2022) и «Севастополь» (1-е место в чемпионате Крыма 2022). Команды определены в группу 1.
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