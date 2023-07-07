Президент ФНЛ Измайлов ответил на вопрос, могут ли крымские клубы отобраться в РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов ответил на вопрос, могут ли крымские клубы отобраться в Российскую Премьер-Лигу.

«Потенциально крымские клубы могут отобраться не только в ФНЛ, но и в РПЛ по спортивному принципу? Пожалуйста, пусть отбираются. Спортивный принцип никто не отменял.

Не вижу ли я рисков для исключения РФС из УЕФА из-за участия крымских клубов? Пока вижу ситуацию на сегодняшний день, от неё и отталкиваюсь. Сегодня сложно что-то прогнозировать. Это хорошая возможность для футболистов, которые в течение девяти лет варились в вакууме, выйти из него и заиграть», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Перед сезоном-2023/2024 Второй лиги аттестаты для выступления в дивизионе «Б» получили «Рубин Ялта» (второе место в чемпионате Крыма — 2022) и «Севастополь» (первое место в чемпионате Крыма — 2022). Команды определены в группу 1.