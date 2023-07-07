Хаби Алонсо — основной кандидат на пост главного тренера «Реала» после ухода Анчелотти

Наставник «Байера» Хаби Алонсо – главный кандидат на замену нынешнему тренеру «Реала» Карло Анчелотти в 2024 году, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, идея приглашения 41-летнего специалиста в мадридский клуб была у руководства «сливочных» и этим летом, однако Алонсо настоял на том, что хочет провести ещё один сезон в немецкой команде. Испанец понимает, что ему необходимо набраться опыта, прежде чем возглавить такой большой клуб, как «Реал».

Ранее стало известно, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024-го. Алонсо выступал за «Реал» в бытность футболистом на протяжении пяти лет. Под руководством Анчелотти испанец провёл один сезон в мадридской команде.

В прошлом сезоне «Байер» под руководством Алонсо дошёл до полуфинала Лиги Европы, а также занял шестое место в чемпионате Германии, набрав 50 очков.