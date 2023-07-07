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Селихов: поеду в сборную России даже на первенство бани. Слушал гимн — хотелось заплакать

Селихов: поеду в сборную России даже на первенство бани. Слушал гимн — хотелось заплакать
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов признался, что готов ездить в сборную России на любые матчи с любыми соперниками, несмотря на отстранение от международных турниров. Он поделился впечатлениями от вызова на матч со сборной Таджикистана, а также признался, что хотел заплакать под гимн России.

«Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать… Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно», — приводит слова Александра Селихова «Спорт-экспресс».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

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