«Акрон» представил домашнюю форму на новый сезон

Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях представил домашнюю форму на новый сезон.

Фото: ФК «Акрон»

«Чтобы везде чувствовать себя как дома.

Жигулёвские горы — в изолиниях топографической карты, сила труда — в серых отблесках стали», — написано в заявлении клуба.

«Акрон» завершил сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Победителем Первой лиги стал казанский «Рубин», заработавший 69 очков. В Фонбет Кубке России тольяттинский клуб добрался до первого этапа финала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (0:0, 2:4 по пенальти).

В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Акрон» на своём поле сыграет с челнинским «КАМАЗом». Встреча состоится 16 июля.