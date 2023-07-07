«Акрон» представил домашнюю форму на новый сезон
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Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях представил домашнюю форму на новый сезон.
Фото: ФК «Акрон»
«Чтобы везде чувствовать себя как дома.
Жигулёвские горы — в изолиниях топографической карты, сила труда — в серых отблесках стали», — написано в заявлении клуба.
«Акрон» завершил сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Победителем Первой лиги стал казанский «Рубин», заработавший 69 очков. В Фонбет Кубке России тольяттинский клуб добрался до первого этапа финала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (0:0, 2:4 по пенальти).
В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Акрон» на своём поле сыграет с челнинским «КАМАЗом». Встреча состоится 16 июля.
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