Экс главный тренер «Сатурна» назвал самого жёсткого защитника в истории РПЛ

Российский тренер Андрей Гордеев назвал самого жёсткого защитника в истории российского футбола.

«Сейчас жёстких защитников не осталось. В РПЛ интенсивность возросла, на первый план выходит техническое оснащение защитника. Раньше в каждой команде можно было назвать жёсткого защитника. Сейчас, пожалуй, на такого игрока похож Дивеев из ЦСКА. Он очень неуступчивый и играет до конца, даже с травмой. Тех, кто выгрызает, выигрывает каждое единоборство, и не назовёшь (смеётся).

Мне один случай вспоминается с тренировки «Динамо». К нам только приехал Максим Ромащенко. И он раз обыграл Ковтуна, два. На третий там уже нога выше головы пошла (смеётся). Юра сказал: «Ты мяч давай, не передерживай». Ковтун никому спуску не давал. Его можно назвать самым жёстким, не жестоким. Один в один ничего не давал сделать, чувствовал соперника очень хорошо. Он образец неуступчивости», — приводит слова Гордеева Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионата России левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос был признан лучшим игроком обороны.