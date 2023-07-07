Мостовой: новость о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» несопоставима с Фернандесом

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».
«Немного ошарашивающая новость, но несопоставима с Фернандесом. Кто такой Медина и кто такой Фернандес для ЦСКА? Один много лет играл, а второй полтора года.
Это однозначное усиление для «Спартака». В конце чемпионата он нечасто попадал в стартовый состав. Я тогда подумал, что что-то не то. К тому же иностранцы в таких ситуациях действуют быстро — звонят агенту и говорят: «Давай ищи мне команду». Видимо, ЦСКА готов к этой потере. Но ЦСКА хорошо заработал на этом трансфере. Взяли свободным агентом, а продают за семь миллионов. Две стороны выигрывают однозначно.
ЦСКА упустил Марио, ушёл Медина. Если сейчас пару игроков травмируются, то как быть? Скамейка у ЦСКА и так небольшая. Уход Медины — это не предательство. Здесь главную роль играет бизнес», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 июля 2023
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