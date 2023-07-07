Валерий Масалитин: если Медина решил уйти в «Спартак» из-за денег, вопросов вообще нет

Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Без разницы, что Медина решил уйти. Нельзя назвать Медину предателем. Сколько из «Реала» в «Барселону» уходили? Тут то же самое. Непонятно, что его в ЦСКА не устраивало. Если решил уйти не в другую страну, а в «Спартак» из-за денег, то тут вообще вопросов нет. Если гонится за деньгами, то какая ему разница? Принципов нет у человека. Пускай попробует в «Спартаке».

К такому надо быть готовым. Сейчас ЦСКА найдёт и разберётся. У них ещё куча лишнего. Горевать по этому поводу точно не стоит. Придёт в «Спартак», сыграет, сядет на лавочку, а потом в «Зенит» будет проситься», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.