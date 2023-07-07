«Кубань» подпишет экс-защитника «Динамо» Ивана Темникова

Защитник Иван Темников перейдёт в краснодарскую «Кубань». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Прошедший сезон футболист, известный по выступлениям за московские «Динамо» и «Торпедо», а также за «Нижний Новгород», провёл в «Уфе».

В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Иван Темников провёл 23 матча, в которых забил три мяча. Также на счету 34-летнего защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице и следующий сезон проведёт в «золотой» группе дивизиона «А» Второй лиги. В матче последнего тура «Кубань» обыграла «Уфу» (2:1) и смогла сохранить себе место в Первой лиге. В концовке сезона краснодарскую команду возглавил Александр Григорян.