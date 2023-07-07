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Широков: пока нельзя сказать, что Абаскаль — хороший тренер

Широков: пока нельзя сказать, что Абаскаль — хороший тренер
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о результатах московского «Спартака» в минувшем сезоне, а также оценил тренерские качества Гильермо Абаскаля.

«Надо сказать, что «Спартаку» не совсем благоволила удача. Где-то они забили бы, и один гол в самом деле мог решить историю со вторым местом. Мне кажется, спартаковцы очков шесть точно потеряли на ровном месте. Они очень много голов не забили, когда должны были забивать.

Хороший ли тренер Абаскаль? Он пока молодой, ему 34 года. Хороший тренер тот, кто показывает стабильный результат. А пока этим Абаскаль похвастаться не может. Поэтому пока нельзя сказать, что он — хороший тренер. Неплохой, перспективный — да. Но пока не более того. Он ещё учится», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

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