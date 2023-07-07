«Манчестер Юнайтед» близок к согласованию сделки по Онана

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» продолжают вести активные переговоры по переходу 27-летнего голкипера Андре Онана в стан «красных дьяволов». Сделка уже очень близка к полному согласованию, сообщает Sky Sports Italia.
По информации источника, «Интер» по-прежнему требует € 60 млн за Онана, но, скорее всего, согласится с предложением на общую сумму около € 55 млн. Напомним, последнее предложение «красных дьяволов» по голкиперу было в размере € 50 млн. «Манчестер Юнайтед» находится в тесном контакте с «нерадзурри», и текущие данные свидетельствуют о том, что сделка может быть согласована на ранних стадиях следующей недели.
За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».
- 7 июля 2023
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