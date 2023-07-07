Маурисио Почеттино: не знаю, что с Маунтом, мы должны идти дальше. Прошлое есть прошлое

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал недавний переход 24-летнего полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».
«Я не знаю, что случилось с Маунтом, но мы должны двигаться дальше. Прошлое есть прошлое.
У нас сейчас не вся команда в сборе, но они очень открытые и готовы прогрессировать. У нас есть качество, и мы собираемся добавить ещё больше качества», — рассказал Почеттино на первой пресс-конференции в качестве нового главного тренера «Челси».
«Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера в мае 2023 года. Аргентинец приступит к своим обязанностям 1 июля, сменив на посту наставника «аристократов» исполняющего обязанности главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Маурисио не работал тренером после увольнения из «ПСЖ» летом 2021 года.
- 7 июля 2023
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