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Салиба продлил контракт с «Арсеналом»

Салиба продлил контракт с «Арсеналом»
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22-летний французский защитник Вильям Салиба подписал новое соглашение с «Арсеналом». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Новое соглашение будет рассчитано до конца июня 2027 года. Зарплата футболиста по новому контракту составит € 11,5 млн в год. Опция продления контракта не предусмотрена, также в нём не прописаны отступные.

Помимо подписания нового контракта, Вильям также будет носить новый номер в следующем сезоне, перейдя под номер 2 в сезоне-2023/2024.

В сезоне-2022/2023 на счету Салиба 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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